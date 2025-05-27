Петр Зоров возглавил столичное управление Росгвардии

Петр Зоров (Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве)
Новым начальником главного управления Росгвардии по Москве стал Петр Зоров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.
По данным ведомства, новый руководитель столичного главка обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Петр Зоров начал карьеру в 1989 году в московском ОМОН. За 30 лет службы в МВД он прошел путь от оперативного сотрудника до руководителя подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Центральном федеральном округе. Большую часть карьеры Зоров посвятил службе в Подмосковье, где сначала возглавлял уголовный розыск, после чего занимал должность заместителя начальника областного главка МВД.
В 2023 году он перешел в Росгвардию, где сначала стал заместителем начальника, а через год — начальником Главного управления по Московской области. Зимой прошлого года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.
За время службы Петра Зорова наградили медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Читайте также:
Пётр Зоров временно возглавил подмосковную Росгвардию
Глава Росгвардии Подмосковья Пётр Зоров провёл личный приём граждан
Росгвардия запустила новые сайты вневедомственной охраны Москвы и Подмосковья
Петр Зоров начал карьеру в 1989 году в московском ОМОН. За 30 лет службы в МВД он прошел путь от оперативного сотрудника до руководителя подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Центральном федеральном округе. Большую часть карьеры Зоров посвятил службе в Подмосковье, где сначала возглавлял уголовный розыск, после чего занимал должность заместителя начальника областного главка МВД.
В 2023 году он перешел в Росгвардию, где сначала стал заместителем начальника, а через год — начальником Главного управления по Московской области. Зимой прошлого года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.
За время службы Петра Зорова наградили медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Читайте также:
Пётр Зоров временно возглавил подмосковную Росгвардию
Глава Росгвардии Подмосковья Пётр Зоров провёл личный приём граждан
Росгвардия запустила новые сайты вневедомственной охраны Москвы и Подмосковья
Екатерина Коршунова