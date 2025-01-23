Глава Росгвардии Подмосковья Пётр Зоров провёл личный приём граждан

Пётр Зоров (пресс-служба Росгвардии МО)
Встречу с жителями провёл начальник подмосковного главка Росгвардии генерал-майор полиции Пётр Зоров, мероприятие было организовано в приемной президента Российской Федерации в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе личного приёма жители завали вопросы, касающиеся возможности передать оружие для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, пришедших на приём граждан интересовал порядок оформления паспорта безопасности торгового объекта», — говорится в сообщении.Пётр Зоров дал исчерпывающие ответы по всем поступившим вопросам и поблагодарил пришедших за обращения.
Ранее сообщалось, что в Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты.
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Лев Каштанов