Петров день 12 июля: Что нужно делать, чтобы «призвать» счастье

Фото: Aleksandr Golubev
Ежегодно 12 июля православная церковь отмечает день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла – ревностных учеников Иисуса Христа и наставников первых христиан. В народной традиции этот день известен как Петров день. В 2024 году праздник приходится на пятницу.
Пётр и Павел — это олицетворение важнейших для православной церкви качеств: твёрдости духа и разума. Без них любая проповедь теряет смысл. Они также символизируют грешников, которые смогли вернуться на путь истинный.
День Петра и Павла – это один из великих церковных праздников, который уступает по значимости лишь двенадцати главным праздникам церковного года – двунадесятым. В этот день верующие вспоминают о жизни и деяниях Петра и Павла, описанных в Священном Писании и апокрифической литературе.
Несмотря на то, что путь апостолов был разным, церковь почитает их одинаково. Пётр был одним из ближайших учеников Христа и стал свидетелем многих событий, описанных в Евангелии. Среди них – Преображение Господне на Фаворской горе, когда Спаситель явился перед своими последователями в божественном облике. После Воскресения Христа Пётр активно проповедовал, распространяя православное учение по всему миру.
Павел не был учеником Христа. Его звали Савл, и он был противником христианства. Но после встречи с Господом он стал проповедовать религию с такой же самоотдачей, как и обличал. Его послания до сих пор читают во время литургии.
Как и Пётр, Павел был казнён в Риме при императоре Нероне. Существует предположение, что святые приняли мученическую смерть в один день – 12 июля (29 июня по старому стилю), что совпадает с датой празднования у католиков.
Перед праздником Петра и Павла православные христиане соблюдают Петров пост. В 2024 году он начался 1 июля и продлился до 11 июля. В течение этого времени верующие не едят продукты животного происхождения. Кроме того, по средам и пятницам они также отказываются от рыбы.
У наших предков Петров день также был последним днём «купальских гуляний», которые начинались 7 июля и были посвящены празднованию Ивана Купалы. В этот день было принято устраивать «гулянки Петровы» — водить хороводы и кататься на качелях.
Молодёжь выходила «караулить солнце». В ночь перед праздником молодые люди наряжались и гуляли, чтобы встретить рассвет.
Считалось, что на День Петра и Павла природа окончательно расцветает, поэтому Петров день называли «верхушкой лета». Отсюда и озорная пословица: «Нужен, как на Петров день варежка!».
В народе верили, что кукушка поёт до Петрова дня, а в этот день «ячменным колосом давится». То есть умолкает, когда появляется ячмень или «давится сыром/ватрушкой».
В старину в Петров день, который завершал пост и знаменовал начало разговенья, устраивали весёлые гулянья. Однако в 2024 году этот день приходится на пятницу — время поста, поэтому ограничения в питании сохраняются.
Не стоит обижаться на других и копить обиды в себе. Лучше всего научиться прощать.
Согласно народным приметам, если в Петров день ясно и солнечно, то весь год будет хорошим. А вот если в этот день идёт дождь, то плохая сырая погода продержится ещё 40 дней.
Если утром на траве много росы, то день будет солнечным. А если росы нет, то, скорее всего, пойдёт дождь.
Жёлтые облака на небе предвещают дожди. Если же к этому дню кукушка перестала куковать, то зима будет суровой.
Одна из самых известных поговорок, связанных с праздником, — «Пётр-Павел день убавил». Она означает, что примерно с этого дня световой день начинает постепенно убывать.
Если в Петров день жарко, то нужно начинать покос. А если в этот день квакают лягушки, то тёплая погода продержится до конца лета.
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История
День Петра и Павла – это один из великих церковных праздников, который уступает по значимости лишь двенадцати главным праздникам церковного года – двунадесятым. В этот день верующие вспоминают о жизни и деяниях Петра и Павла, описанных в Священном Писании и апокрифической литературе.
Несмотря на то, что путь апостолов был разным, церковь почитает их одинаково. Пётр был одним из ближайших учеников Христа и стал свидетелем многих событий, описанных в Евангелии. Среди них – Преображение Господне на Фаворской горе, когда Спаситель явился перед своими последователями в божественном облике. После Воскресения Христа Пётр активно проповедовал, распространяя православное учение по всему миру.
Павел не был учеником Христа. Его звали Савл, и он был противником христианства. Но после встречи с Господом он стал проповедовать религию с такой же самоотдачей, как и обличал. Его послания до сих пор читают во время литургии.
Как и Пётр, Павел был казнён в Риме при императоре Нероне. Существует предположение, что святые приняли мученическую смерть в один день – 12 июля (29 июня по старому стилю), что совпадает с датой празднования у католиков.
Традиции
Перед праздником Петра и Павла православные христиане соблюдают Петров пост. В 2024 году он начался 1 июля и продлился до 11 июля. В течение этого времени верующие не едят продукты животного происхождения. Кроме того, по средам и пятницам они также отказываются от рыбы.
У наших предков Петров день также был последним днём «купальских гуляний», которые начинались 7 июля и были посвящены празднованию Ивана Купалы. В этот день было принято устраивать «гулянки Петровы» — водить хороводы и кататься на качелях.
Молодёжь выходила «караулить солнце». В ночь перед праздником молодые люди наряжались и гуляли, чтобы встретить рассвет.
Фото: istockphoto / Bogdan Kurylo
Считалось, что на День Петра и Павла природа окончательно расцветает, поэтому Петров день называли «верхушкой лета». Отсюда и озорная пословица: «Нужен, как на Петров день варежка!».
В народе верили, что кукушка поёт до Петрова дня, а в этот день «ячменным колосом давится». То есть умолкает, когда появляется ячмень или «давится сыром/ватрушкой».
Что можно делать 12 июля
В старину в Петров день, который завершал пост и знаменовал начало разговенья, устраивали весёлые гулянья. Однако в 2024 году этот день приходится на пятницу — время поста, поэтому ограничения в питании сохраняются.
Праздничные гуляния в честь Петрова дня обычно длятся 2–3 дня. Раньше к этому празднику красили яйца в жёлтый цвет, готовили разнообразные блюда, а затем начиналась пора свадеб.
Петров день также считали завершающим в цикле праздников, связанных с расцветом природы. Они начинаются с Ивана Купалы 7 июля и заканчиваются 12 июля. На Руси в этот день встречали рассвет, веря, что это принесёт счастье.
Фото: istockphoto / artisteer
Рыбаки с особым почтением относились к святому Петру, который считается их небесным покровителем. В Петров день было принято молиться о богатом улове. Апостол Пётр сам был рыбаком, поэтому его считают покровителем всех рыболовов. Наши предки 12 июля открывали новый рыболовный сезон.
В Петров день рекомендуется искупаться, так как вода считается целебной. Также можно собрать 12 разных трав и положить их под подушку на счастье.
Верующие стремятся посетить храм в этот праздник, чтобы помолиться святым. Часто в этот день проходят крестные ходы.
Что нельзя делать в Петров день
Не стоит обижаться на других и копить обиды в себе. Лучше всего научиться прощать.
В день Петра и Павла рекомендуется быть щедрыми и делиться с нуждающимися. Однако не стоит быть жадными.
Также не стоит злоупотреблять алкоголем, переедать, ссориться или злиться.
В старину в Петров день старались не заниматься тяжёлым физическим трудом, чтобы иметь возможность посетить церковные службы и принять участие в праздничных мероприятиях.Лучше всего сделать всю необходимую работу заранее.
Фото: istockphoto / Vera Tikhonova
Существовало множество народных запретов, связанных с этим днём. Например, нельзя было отдыхать у воды, выходить в поле, шить или вязать. Однако современное духовенство часто считает эти запреты суевериями.
Приметы говорят, что в этот день не стоит брать или давать в долг.
В праздник не рекомендуется переедать и употреблять алкоголь в больших количествах.
Приметы
Согласно народным приметам, если в Петров день ясно и солнечно, то весь год будет хорошим. А вот если в этот день идёт дождь, то плохая сырая погода продержится ещё 40 дней.
Если утром на траве много росы, то день будет солнечным. А если росы нет, то, скорее всего, пойдёт дождь.
Жёлтые облака на небе предвещают дожди. Если же к этому дню кукушка перестала куковать, то зима будет суровой.
Одна из самых известных поговорок, связанных с праздником, — «Пётр-Павел день убавил». Она означает, что примерно с этого дня световой день начинает постепенно убывать.
Если в Петров день жарко, то нужно начинать покос. А если в этот день квакают лягушки, то тёплая погода продержится до конца лета.
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Мира Полтева