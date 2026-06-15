Петровская академия наук и искусств Петербурга передала коллекцию картин в ДНР

15 июня 2026, 16:42

Фото: iStock/Nikolaev

Петровская академия наук и искусств Санкт-Петербурга при поддержке благотворительного фонда «СВОй дом» передала в дар ДНР коллекцию из 50 картин. Акцию приурочили ко Дню России. Об этом рассказал председатель фонда Игорь Васильев.





Он уточнил, что авторами подаренных картин являются петербургские художники. Перед отправкой полотен в Донецк их выставили в Мариинском дворце.





«Мы, Петровская академия и благотворительный фонд «СВОй дом», выражаем наше уважение и поддержку городу Донецку и всей Донецкой республике, которая ведет борьбу за свободу и справедливость. Это наш дар от города-героя», — сказал Васильев в разговоре с «Петербургским дневником».