Петровская академия наук и искусств Петербурга передала коллекцию картин в ДНР
Петровская академия наук и искусств Санкт-Петербурга при поддержке благотворительного фонда «СВОй дом» передала в дар ДНР коллекцию из 50 картин. Акцию приурочили ко Дню России. Об этом рассказал председатель фонда Игорь Васильев.
Он уточнил, что авторами подаренных картин являются петербургские художники. Перед отправкой полотен в Донецк их выставили в Мариинском дворце.
«Мы, Петровская академия и благотворительный фонд «СВОй дом», выражаем наше уважение и поддержку городу Донецку и всей Донецкой республике, которая ведет борьбу за свободу и справедливость. Это наш дар от города-героя», — сказал Васильев в разговоре с «Петербургским дневником».
Отмечается, что выставку картин из Петербурга проведут в Донецке, после чего их покажут жителям Луганска и других городов Луганской и Донецкой республик.