В Петербурге состоится фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд»

10 июня 2026, 16:38

Фото: iStock/morgan23

В Санкт-Петербурге 25 июля уже в восьмой раз проведут семейный гастрономический шоу-фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд», музыкальным хедлайнером которого станет группа «Братья Грим».





Для гостей подготовили мастер-класс по бачате, стендап, хоровое пение от «Хоровой лаборатории 440Гц», а также музыкальное лото от проекта Muzloto, представляющее собой дискотеку с караоке и квиз с призами.





«Фестиваль сохраняет статус 18+: мы предлагаем семейным парам оставить детей и найти время друг для друга, для друзей, для веселья и новых знакомств, потому что качественное время вдвоём укрепляет семью», — приводит «Петербургский дневник» слова организатора фестиваля Дена Столбова.