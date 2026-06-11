В Петербурге стартовал новый сезон «Поющих мостов»

11 июня 2026, 13:29

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В Санкт-Петербурге открыли 11-й сезон проекта «Поющие мосты», который традиционно происходит на Дворцовом мосту. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По данным издания, мероприятие проводят с 2016 года. За это время шоу посетили более 20 миллионов человек. «Поющие мосты» можно наблюдать с Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных. Там установили системы распределенного звука, чтобы зрители могли наслаждаться музыкальным сопровождением во время разводки моста.



В текущем году жители Петербурга и его гости услышат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, а также современных авторов. При этом 22 июня и 8 сентября будет звучать музыка, которую написали в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.



Как рассказал художественный руководитель проекта Михаил Гаврилов, каждая неделя будет посвящена своей теме. Он уточнил, что каждый треклист будет начинаться с музыки Глиэра из балета «Медный всадник», а далее последуют музыкальные фрагменты, посвященные знаковым событиям.





«Проект "Поющие мосты" — это не только симфоническая музыка, это еще и вокальные произведения. В проекте звучали архивные записи легендарных оперных певцов и эстрадных исполнителей», — отметил Гаврилов.