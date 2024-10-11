Певец Игорь Корнилов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил композитор и певец Игорь Корнилов. Об этом проинформировал корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
По словам Корнилова, он первый раз находится в этом месте. Композитор отметил, что для него откровение, как все выстроено грамотно от начала подачи заявления. Певец рассказал, что ему удалось пообщаться с психологом.
Игорь Корнилов исполнил несколько музыкальных композиций для зрителей и пожелал военнослужащим удачи.
Сообщается, что единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Он начал свою работу 1 апреля 2023 года. Прием граждан осуществляется по будням с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, а в воскресенье — с 9:00 до 15:00.
Записаться на прием в пункт отбора можно онлайн на портале mos.ru, где также представлен список необходимых документов для заключения контракта.
Помимо этого, дополнительную информацию о возможностях прохождения службы по контракту и мерах поддержки для военнослужащих и их семей можно получить, позвонив на горячую линию по номеру: 117.
Читайте также:
Собянин: в Печатниках на Юго-Востоке Москвы появится новый деловой центр
За что не должны платить пенсионеры в 2024 году: льготы и привилегии
В Павловском Посаде проведут благотворительный аукцион осенних заготовок
Игорь Корнилов исполнил несколько музыкальных композиций для зрителей и пожелал военнослужащим удачи.
Сообщается, что единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Он начал свою работу 1 апреля 2023 года. Прием граждан осуществляется по будням с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, а в воскресенье — с 9:00 до 15:00.
Записаться на прием в пункт отбора можно онлайн на портале mos.ru, где также представлен список необходимых документов для заключения контракта.
Помимо этого, дополнительную информацию о возможностях прохождения службы по контракту и мерах поддержки для военнослужащих и их семей можно получить, позвонив на горячую линию по номеру: 117.
Читайте также:
Собянин: в Печатниках на Юго-Востоке Москвы появится новый деловой центр
За что не должны платить пенсионеры в 2024 году: льготы и привилегии
В Павловском Посаде проведут благотворительный аукцион осенних заготовок
Дарья Осипова