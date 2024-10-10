Собянин: в Печатниках на Юго-Востоке Москвы появится новый деловой центр

В России водительские права бывают разных категорий в зависимости от типа транспортного средства, которым разрешено управлять их владельцу. Это связано с разнообразием видов транспорта на дорогах — от мопедов до автобусов. Для управления различными транспортными средствами требуются разные навыки вождения, а правила дорожного движения для некоторых из них имеют свои особенности. Поэтому были введены разные категории водительских прав, которые соответствуют определенным видам транспорта.