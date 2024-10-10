Собянин: в Печатниках на Юго-Востоке Москвы появится новый деловой центр

Фото: сайт Кремля
На Юго-Востоке столицы в Печатниках появится новый деловой центр. Об этом в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что «Южный порт — Текстильщики» сконцентрирует в себе развитие автомобилестроения, а также высокотехнологичные компании.
«На основании архитектурного строительного анализа было выбрано около шести таких главных точек развития, которые являются по сути дела новыми центрами Москвы. Один из таких (центров — прим. ред.) — это Печатники», — пояснил Собянин.Он добавил, что сейчас принята концепция создания проекта, который реорганизует промзоны. Речь идет о площади в 18 миллионов «квадратов», из которых девять миллионов отводится так называемому деловому строительству — предприятия, технопарки, офисы. Остальная часть — жилстрой.
Читайте также:
В Балашихе снесли аварийный жилой дом на восемь квартир
За что не должны платить пенсионеры в 2024 году: льготы и привилегии
Почти 6,9 тыс. жителей ВАО Москвы начали переезжать по реновации в III квартале
Никита Кротов