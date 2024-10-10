В Павловском Посаде проведут благотворительный аукцион осенних заготовок

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом» состоится в Центральной библиотеке Павловского Посада во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Аукцион начнётся в полдень. Там можно будет приобрести как домашние соленья, так и свежие фрукты и овощи, а также различные сувениры ручной работы. Участие в аукционе бесплатное, заплатить придётся только за купленный товар. Каждый лот будет разыгрываться отдельно», — говорится в сообщении.Собранные средства будут переданы в фонд помощи СВО.
В администрации округа отметили, что благотворительные аукционы осенних заготовок проводят в Павловском Посаде каждый год. В них участвуют предприниматели, сотрудники госучреждений и активные жители муниципалитета.
Читайте также:
Ребята из Павловского Посада приняли участие в слёте юных инспекторов движения
Заместитель главы округа Павловский Посад Филипп Ефанов провёл встречи с жителями
В Павловском Посаде 11 октября состоится концерт в честь композитора Павла Аедоницкого
Лев Каштанов