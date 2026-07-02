Певец Оскар переехал из США в Турцию
Певец Шамиль Малкандуев, известный под сценическим именем Оскар, переехал из США в Турцию после почти шести лет жизни в Нью-Йорке. По имеющейся информации Mash, в Турции проживает его родная сестра, которая намерена помочь звезде.
Как утверждают знакомые исполнителя, в последние годы он столкнулся с серьёзными жизненными трудностями. Во время жизни в США Малкандуев совершил гендерный переход* и представлялся как Скарлет. Сообщается, что он испытывал проблемы с психическим здоровьем, некоторое время оставался без постоянного жилья и находился в крайне тяжёлом материальном положении.
По словам одного из его знакомых, в декабре прошлого года знаменитость согласился временно переехать с улицы к подруге. Позже принял решение о переезде в Турцию к родственнице. Средства на авиабилет, как утверждается, собрали поклонники исполнителя. Сообщается, что в дорогу он взял лишь несколько пакетов с личными вещами.
Ранее друзья и поклонники артиста организовывали сбор средств на аренду жилья, питание и оформление документов. Однако, по их словам, он долгое время отказывался принимать финансовую помощь и практически не поддерживал связь с людьми, пытавшимися ему помочь.
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