Певец Оскар переехал из США в Турцию

02 июля 2026, 18:54

Mash: Певец Шамиль Малкандуев переехал из США в Турцию

Фото: istockphoto/Dushlik

Певец Шамиль Малкандуев, известный под сценическим именем Оскар, переехал из США в Турцию после почти шести лет жизни в Нью-Йорке. По имеющейся информации Mash, в Турции проживает его родная сестра, которая намерена помочь звезде.