«Смех и слёзы»: Певец Шура презентовал книгу-откровение на книжном фестивале
В финальный день XII книжного фестиваля «Красная площадь» певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) провёл презентацию своей книги.
Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе мероприятия, 7 июня Медведев представил работу «Шура. Смех и слёзы. Взлёт, падение и новое начало звезды 90-х».
В автобиографии Александр подробно рассказывает о детстве в Новосибирске, записи первых хитов на студии «Салам» и стремительном взлёте карьеры в Москве. Читателей могут шокировать и удивить подробности последующего падения.
Долгая борьба с болезнью и период забвения сменяются новым восхождением. Отмечается, что книга включает уникальные фотографии из личного архива Шуры. Сам певец в беседе с журналистами заявил, что дарить эмоции людям и иметь от них отдачу для него — самое главное.
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