Погибший в авиакатастрофе певец из США стал жертвой «культуры отмены» из-за любви к РФ

14 июня 2026, 23:58

SHOT: Погибший певец Оливер Три стал жертвой «культуры отмены» из-за любви к России

Оливер Три (Фото: Instagram* @olivertree)

Американский музыкант Оливер Три (Oliver Tree), погибший в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро, при жизни подвергался «культуре отмены» из-за своей любви к России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.