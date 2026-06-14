Погибший в авиакатастрофе певец из США стал жертвой «культуры отмены» из-за любви к РФ
Американский музыкант Оливер Три (Oliver Tree), погибший в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро, при жизни подвергался «культуре отмены» из-за своей любви к России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Утром в воскресенье в западной части Рио-де-Жанейро произошла трагедия. Два вертолёта столкнулись в воздухе и рухнули на парковку, забитую автомобилями.
Среди шести погибших — оба пилота, певец и продюсер Оливер Три, аргентинский блогер Гаспар Прим Диас (Gaspi), бразильский продюсер Лукас Бриту Шавис (Лукас Фрота) и аргентинский режиссёр музыкальных клипов Лукас Виньяле.
Оливер Три прославился эксцентричным сценическим образом и хитами «When I'm Down», «Life Goes On», а также песней «Miss You». Согласно материалу SHOT, артист несколько месяцев прожил в Москве в 2021 году, где работал над альбомом Cowboy Tears.
В своем интервью певец называл Россию одним из самых любимых мест в мире, а русских людей — «очень прямолинейными». Однако из-за таких заявлений Три столкнулся с некоторыми ограничениями. Так, например, в 2024 году власти Литвы отменили его выступление в Вильнюсе, сославшись на связи исполнителя с РФ.
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