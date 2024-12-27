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Певец Шарлот* извинился за провокационные видеоролики

Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Певец Эдуард Шарлот*, которого помимо прочего обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил прощения за свои провокационные ролики. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что приносит искренние извинения за то, что снял и опубликовал в своих соцсетях провокационные ролики, в которых поджёг паспорт, оскорбил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других высокопоставленных граждан России, а также за выражение необдуманного отношения к СВО.

Шарлот* подчеркнул, что все эти поступки остались в прошлом, а сейчас он осознаёт, что поступил глупо.



Также певец сообщил, что готов к созданию собственной семьи, и подчеркнул, что любит свою родину и постарается оправдать доверие.

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#арест
В Подмосковье за год доступ к магистральному газу получили 43 тысячи жителей
27 декабря 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Домохозяйства около 43 тысяч жителей Московской области подключили к магистральной системе газоснабжения специалисты компании «Мособлгаз» в 2024 году, для этого они построили свыше 600 километров новых газопроводов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Президентский проект социальной газификации создан, в том числе, чтобы сделать газ доступным для социально уязвимых категорий граждан. Московская область стала первым в стране регионом, где по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва начала действовать дополнительная мера поддержки», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Отмечается, что дополнительные льготы на газификацию получают в Московской области одиннадцать категорий граждан, включая многодетные семьи. Льгота покрывает строительство газопровода внутри участка, а также газовое оборудование стоимостью не более 80 тысяч рублей.

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#газ
#минэнерго мо
#социальная газификация
#сергей воропанов
#московская область
#подмосковье
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Дудя* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
27 декабря 2024, 17:21

Фото: iStock/ Zolnierek

Таганский суд Москвы выписал штраф журналисту Юрию Дудю* из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в Сети, проинформировало ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда столицы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Дудь Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ", — обратили внимание в пресс-службе.

Представитель Таганского суда отметил, что Дудь* понесёт административное наказание в виде штрафа, который составит 45 тысяч рублей. Такая норма предусматривает наказание за отсутствие маркировки иностранного агента на материалах, которые он публикует в интернете.

Минюст России признал Дудя* иноагентом 15 апреля 2022 года. Летом того же года суд в столице министерство оштрафовало его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП Российской Федерации).

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
#суд
#наказание
#правонарушения
#минюст
#рф
#иноагенты
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Жители Московской области приобрели более 23 тысяч тонн хлеба за месяц
27 декабря 2024, 16:37

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Хлеб — один из ключевых компонентов на кухне, используемый для приготовления бутербродов, брускетт, гренок и закусок. Он содержит пищевые волокна, витамины группы B, магний, селен, железо и углеводы.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом месяце в розничных магазинах было продано более 23 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий: более 22,4 тысяч тонн из пшеничной муки и около 604 тонн из ржаной и ржано-пшеничной муки. В среднем каждый день жители региона покупали 767 тонн этой продукции.

В супермаркетах Подмосковья представлен широкий выбор различных видов хлеба: от классического пшеничного багета до цельнозерновых и ржаных сортов с добавлением отрубей, семян, ягод и специй. Кроме того, в ассортименте есть бездрожжевой хлеб и мультизлаковые хлебцы. Для поддержания здоровья рекомендуется съедать не более трёх ломтиков хлеба в день, что составляет примерно 100 грамм.

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#хлеб
#минсельхозпрод мо
#продукты
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Названы итоги года компании по переработке полимерных отходов Московской области
27 декабря 2024, 16:26

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В 2024 году мусороперерабатывающие комплексы «Нева» и «Восток» отобрали 44 компонента вторсырья. На переработку пошло 70% отходов — до 15% вторсырья, а 30% органических отходов превратили в техногрунт. Из 25% отходов произвели альтернативное топливо, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Разработаны цеха по изготовлению и обслуживанию комплектующих для главного и дополнительного оборудования с использованием 3D-сканера. на 60% завершено создание инновационной системы дегазации. Её цель — использование биогаза для производства электричества, нейтрализация неприятных запахов и уменьшение отрицательного влияния на экологию.

Экспериментальная теплица площадью 128 квадратных метров начала свою работу. В течение года был собран первый урожай, включающий плодовые культуры и растения для ландшафтного дизайна.
За один год на объектах по утилизации отходов «Восток» и «Нева» было организовано около 60 экскурсий и отраслевых дискуссий.

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#итоги
#подмосковье
#переработка
#отходы
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В Подмосковье перед Новым годом проведут акции по раздельном сбору мусора
27 декабря 2024, 16:16

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Последние в этом году акции по раздельному сбору отходов проведут 29 и 30 декабря экоактивисты в пяти городских округах Московской области — Химках, Электростали, Долгопрудном, Богородском и Одинцовском, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Все отходы должны быть чистыми, сухими и рассортированными. К участию в акциях также приглашаются волонтёры для помощи с погрузкой собранных отходов», — говорится в сообщении.
29 декабря сбор будет проходить в Долгопрудном по адресу: Московское шоссе, д.21, к. 4 с 12:00 до 13:00; в Звенигороде (ул. Ленина, дом №30) с 14:00 до 15:00; в Ногинске у входа в дом №45 по Советской улице с 12:00 до 14:00; в Химках (ул. Германа Титова, дом №14/1) с 12:00 до 13:00 и в Электростали на углу улиц Корешкова и Мира с 14:00 до 15:30.

30 декабря акцию проведут в одинцовском селе Дубки (улица Дениса Давыдова, дом №1), время: 9:30-10:30; в посёлке Старый городок (Школьная улица, дом №25) с 14:00 до 15:00 и в посёлке Часцы в доме №11 с 15:00 до 16:00.

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#минчистоты
#экологическая акция
#раздельный сбор мусора
#вторсырьё
#московская область
#подмосковье
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Кот-пожарный в Москве получил первое специальное звание в День спасателя
Кот-пожарный Толик получил звание прапорщика внутренней службы
27 декабря 2024, 16:10

Фото: Telegram-канал МЧС Москвы

Коту-пожарному Толику из отряда «Семенычи» вручили первое специальное звание в День спасателя. Об этом МЧС Москвы сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что кот несёт службу в 89-ой пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по городу Москве. В День спасателя ему вручили звание прапорщика внутренней службы.

Сотрудники смастерили для своего «коллеги» маленькие погоны. В дальнейшем они планируют сшить для него форму МЧС.

За годы службы питомец завоевал сердца пожарных, стал их талисманом и верным другом. Он активно участвует во всех ежедневных мероприятиях, например, посещает разводы караулов. Также Толик провожает и встречает спасателей, выезжающих по вызову.

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#мчс
#спасатели
#пожарные
#сотрудники
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Детсад при школе №19 в Подольске откроют после капремонта к новому учебному году
27 декабря 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт проводят в здании детсадовского отделения школы №19 в Подольске, расположенном по адресу: улица Кирова, дом №60а, сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Завершить ремонт должны к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик капремонта — компания «Гарант Строй». На объекте работают более десяти человек. Реализация проекта оплачивается из бюджета региона», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в здании должны обновить фасад и кровлю, отремонтировать входные группы и внутренние помещения и заменить системы канализации, отопления и вентиляции. Кроме того, в детском саду поставят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

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#подольск
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IT-эксперт оценил возможность полной блокировки WhatsApp*
Эксперт Климов: полная блокировка WhatsApp* маловероятна из-за его популярности
27 декабря 2024, 15:45

Фото: iStock/gutaper

Полная блокировка мессенджера WhatsApp* в России маловероятна из-за большой популярности приложения в стране. Об этом заявил эксперт в сфере IT безопасности Георгий Климов. По его мнению, диалог между мессенджером и РКН все-таки состоится.
«Убежден, что диалог между WhatsApp* и Роскомнадзором все-таки состоится. Сценарий, что в России произойдет полная блокировка мессенджера, мне кажется маловероятной. Это связано с тем, что WhatsApp* сильно популярен в стране. Скорее всего, владелец приложения отделается крупными штрафами», — пояснил специалист в беседе с RuNews24.ru.
Климов также отметил, что в России уже давно разрабатывают отечественные мессенджеры, к примеру, Сферум. Поэтому, добавил он, россияне точно не останутся без онлайн-платформы для общения.

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Андрей Воробьёв исполнил мечты четырёх детей в рамках акции «Ёлка желаний»
27 декабря 2024, 15:23

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец)

Мечты четырёх детей исполнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Записки с желаниями были размещены в новогодних шарах, которыми украсили новогоднее дерево в Кремле, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Восьмилетняя девочка Настя мечтала попасть в студию «Детского радио». Теперь её новогоднее желание исполнено.

Настя вместе с мамой приехала в Подмосковье из Макеевки с сентября 2022 года и тех пор они живут в пункте временного размещения в Коломне.

«Настя мечтала попасть на «Детское радио» ещё когда мы были дома. Поэтому, загадывая желание, решили, что здорово было бы побывать в студии. Дочка безумно счастлива, что её желание осуществилось», — рассказала мама Насти Виктория.

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

А восьмилетний Дима из Домодедова получил в подарок беговую дорожку.

«Дима очень активный, мечтает бегать, но так как у него генетическое заболевание, много побочек, мы не гуляем. А теперь он сможет выплескивать энергию на беговой дорожке», — сказал его мама Наталья.

Фото: пресс-служба правительства МО

Братья из села Павлополь в ДНР — семилетний Даниил и девятилетний Тимофей — не написали, что именно хотят поучить и положились на выбор самого Деда Мороза. Им подмосковные волонтёры передали в подарок игровой ноутбук и планшет.
Фото: пресс-служба правительства МО

Благотворительную акцию «Ёлка желаний» организовало «Движение первых». Старт акций дал президент России Владимир Путин 5 декабря.

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Глава Минюста Чуйченко исполнит новогоднюю мечту мальчика из Подмосковья
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#днр
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