Певец Шарлот* извинился за провокационные видеоролики

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Певец Эдуард Шарлот*, которого помимо прочего обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил прощения за свои провокационные ролики. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что приносит искренние извинения за то, что снял и опубликовал в своих соцсетях провокационные ролики, в которых поджёг паспорт, оскорбил патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других высокопоставленных граждан России, а также за выражение необдуманного отношения к СВО.
Шарлот* подчеркнул, что все эти поступки остались в прошлом, а сейчас он осознаёт, что поступил глупо.
Также певец сообщил, что готов к созданию собственной семьи, и подчеркнул, что любит свою родину и постарается оправдать доверие.
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Шарлот* подчеркнул, что все эти поступки остались в прошлом, а сейчас он осознаёт, что поступил глупо.
Также певец сообщил, что готов к созданию собственной семьи, и подчеркнул, что любит свою родину и постарается оправдать доверие.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова