Певцу Шарлоту*, сжегшему паспорт РФ, запросили семь лет тюрьмы

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Прокурор Самарского областного суда запросил 7 лет 5 месяцев лишения свободы певцу Эдуарду Шарлоту*, обвиняемому в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в уничтожении паспорта гражданина РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Прокурор огласил, что уголовное дело в отношении певца было рассмотрено. В итоге, принято окончательное решение о лишении свободы на срок 7 лет и 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также Шарлота лишили права заниматься администрированием интернет-сайтов в течение 7 лет и 5 месяцев. Кроме того, ему назначили штраф в размере 299 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова