РПЦ вступилась за певца Шарлота*, сжегшего российский паспорт

Эдуард Шарлот (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Московский патриархат РПЦ вступился за музыканта Эдуарда Шарлота, которого обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и исповедания, а также в уничтожении паспорта гражданина РФ. Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что патриархат направил письмо в защиту обвиняемого лично судьбе Самарского областного суда Дмитрию Волжанинову, который рассматривает уголовное дело. В отношении Шарлота возбуждены дело по четырём статьям УК РФ.
В письме указано, что певец, находясь под стражей, записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим. В связи с этим РПЦ не видит препятствий для освобождения Шарлота от уголовной ответственности в соответствии со статьёй о примирении сторон.
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Анастасия Чинкова