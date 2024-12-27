Певца Шарлота* приговорили к 5,5 годам колонии

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Оглашён приговор в отношении российского певца Эдуарда Шарлота*. Он получил 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
После начала специальной военной операции артист покинул Россию, напоминает телеграм-канал Baza. После этого он несколько раз выкладывал в сети видеозаписи различных «акций протеста»: то сжигал российский паспорт, то выкладывал оскорбительный пост в адрес патриарха Кирилла. В результате на певца было возбуждено сразу несколько уголовных дел по разным статьям: «Реабилитация нацизма», «Оскорбление чувств верующих», «Возбуждение ненависти или вражды» и «Уничтожение официального документа». Позже уже в ходе разбирательства обвинение отказалось от статьи за уничтожение паспорта.
В ноябре 2023 года Шарлота* задержали в аэропорту Пулково. Будучи под арестом, музыкант написал покаянное письмо патриарху Кириллу, в котором попросил прощения. Русская православная церковь приняла извинения артиста и обратилась к следствию с ходатайством об отозвании обвинения в оскорблении чувств верующих из-за примирения сторон. Однако прокурор настоял на своём. Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В заключении Шарлот* выступал на мероприятиях благотворительного фонда, а также перечислял деньги в фонд поддержки СВО. У музыканта диагностировано биполярное расстройство. По словам людей из окружения певца, в СИЗО его состояние ухудшилось.
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В ноябре 2023 года Шарлота* задержали в аэропорту Пулково. Будучи под арестом, музыкант написал покаянное письмо патриарху Кириллу, в котором попросил прощения. Русская православная церковь приняла извинения артиста и обратилась к следствию с ходатайством об отозвании обвинения в оскорблении чувств верующих из-за примирения сторон. Однако прокурор настоял на своём. Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В заключении Шарлот* выступал на мероприятиях благотворительного фонда, а также перечислял деньги в фонд поддержки СВО. У музыканта диагностировано биполярное расстройство. По словам людей из окружения певца, в СИЗО его состояние ухудшилось.
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Александр Бойцов