Певец Шарлот* объявил голодовку в СИЗО из-за радио

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Певец Эдуард Шарлот* объявил голодовку в следственном изоляторе из-за неработающего радио. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что из-за неисправного радиоприёмника Шарлот* потребовал перевести его в другую камеру, а после получения отказа объявил голодовку. Однако она длилась недолго – на следующее утро, когда ему принесли кашу, с голодовкой было покончено.
При этом сотрудники СИЗО всё же пообещали предоставить певцу исправное радио.
Напомним, что Шарлот* находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в нескольких преступлениях, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением прав на свободу вероисповеданий, уничтожением официального документа и возбуждением ненависти.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
При этом сотрудники СИЗО всё же пообещали предоставить певцу исправное радио.
Напомним, что Шарлот* находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в нескольких преступлениях, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением прав на свободу вероисповеданий, уничтожением официального документа и возбуждением ненависти.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова