Осознал ошибку: певец Шарлот записал видео с извинениями из СИЗО

Фото: IStock/skarau
Российский певец Эдуард Шарлот записал видео с извинениями из СИЗО. Ролик опубликовал его адвокат Алексей Лапузин в Telegram.
Защитник певца подчеркнул, что Шарлот записал ролик по своей инициативе, никто его к этому не принуждал. Кроме этого, он отметил, что артист написал много стихов на религиозную тематику и планирует участвовать в мероприятиях РПЦ чтобы загладить вину.
Ранее певец Шарлот публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт и оскорблял россиян. находясь за границей. Его задержали по прибытию в аэропорт и продлили срок ареста до 24 июля.
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