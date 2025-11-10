Тренер «Спартака» Станкович обматерил журналиста после матча с «Ахматом»
Тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович резко отреагировал на вопрос журналиста после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Специалист вступил в острый диалог с представителем СМИ на пресс-конференции. Инцидент произошёл в зоне флэш‑интервью. Журналист задал наставнику «красно‑белых» вопрос о его поведении на бровке в концовке встречи. В частности, он поинтересовался, что именно тренер кричал судье, употребив слово «стыд».
«У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь, ***?» – ответил Станкович.В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 благодаря дублю полузащитника Пабло Солари, который забил на 36‑й и 52‑й минутах.