Тренер «Спартака» Станкович обматерил журналиста после матча с «Ахматом»

10 ноября 2025, 05:21

Деян Станкович (Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив)

Тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович резко отреагировал на вопрос журналиста после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».





Специалист вступил в острый диалог с представителем СМИ на пресс-конференции. Инцидент произошёл в зоне флэш‑интервью. Журналист задал наставнику «красно‑белых» вопрос о его поведении на бровке в концовке встречи. В частности, он поинтересовался, что именно тренер кричал судье, употребив слово «стыд».



«У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь, ***?» – ответил Станкович.