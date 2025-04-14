Певица Кэти Перри слетала в космос

Кэти Перри (Фото: Instagram*, @katyperry)
Певица Кэти Перри и ещё пять женщин отправились в космос на американской ракете New Shepard. Полёт организовала компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу.
Как пишет РБК, компанию артистке составили журналистка, предприниматель и невеста Безоса Лорен Санчес; активистка Аманда Нгуен; аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу; кинопродюсер Кериэнн Флинн; радиоведущая CBS News Гэйл Кинг.
Женский экипаж, отправившийся в космос на ракете New Shepard (Фото: Instagram*, @katyperry)
Известно также, что с момента полёта Валентины Терешковой в 1963 году это первый запуск ракеты, в которой находился полностью женский экипаж.
Ракета New Shepard взлетела с космодрома в Техасе, аппарат полностью автономен. Время полёта составило около 11 минут, женщины поднялись на высоту более 100 км над Землей. Ненадолго участницы полёта оказались в состоянии невесомости.
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Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле New Shepard
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Женский экипаж, отправившийся в космос на ракете New Shepard (Фото: Instagram*, @katyperry)
Известно также, что с момента полёта Валентины Терешковой в 1963 году это первый запуск ракеты, в которой находился полностью женский экипаж.
Ракета New Shepard взлетела с космодрома в Техасе, аппарат полностью автономен. Время полёта составило около 11 минут, женщины поднялись на высоту более 100 км над Землей. Ненадолго участницы полёта оказались в состоянии невесомости.
Читайте также:
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Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле New Shepard
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина