Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле New Shepard

Кэти Перри (фото: Instagram* @katyperry)
Американская певица Кэти Перри вошла в состав следующего экипажа космического корабля New Shepard. Об этом сообщила пресс-служба частной аэрокосмической компании Blue Origin.
Как отметили в компании, полёт станет уникальным в истории миссии, поскольку всего его участники – женщины.
Помимо Перри членами экипажа будут журналистка Лорен Санчес, телеведущая Гэйл Кинг, бывший специалист по ракетостроению NASA Эйша Боу, учёный в области биоастронавтики Аманда Нгуен и продюсер Керианн Флинн.
Это будет первый полёт, совершённый женщинами с 1963 года, когда в космос отправилась Валентина Терешкова.
Точная дата запуска New Shepard пока неизвестна. Для компании Blue Origin это будет уже 11-й коммерческий полёт.
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*запрещён в РФ
Помимо Перри членами экипажа будут журналистка Лорен Санчес, телеведущая Гэйл Кинг, бывший специалист по ракетостроению NASA Эйша Боу, учёный в области биоастронавтики Аманда Нгуен и продюсер Керианн Флинн.
Это будет первый полёт, совершённый женщинами с 1963 года, когда в космос отправилась Валентина Терешкова.
Точная дата запуска New Shepard пока неизвестна. Для компании Blue Origin это будет уже 11-й коммерческий полёт.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова