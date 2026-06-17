Певица Клава Кока задолжала по коммунальным платежам

17 июня 2026, 05:46

Суд взыскал с певицы Клавы Коки долги за коммунальные платежи

Клавдия Высокова (Фото: Telegram @klavacoca)

Московский суд взыскал с певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.