Певица Клава Кока задолжала по коммунальным платежам
Московский суд взыскал с певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналисты агентства изучили материалы судебного дела и выяснили, что в 2025–2026 годах к артистке подали три иска ряд коммунальных организаций. Свои требования выдвинули Мосводоканал, Московская объединённая энергетическая компания и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Организации добивались взыскания средств за оказанные коммунальные услуги, в том числе за тепло и электроэнергию, а также платы за жилую площадь и взносов на капитальный ремонт. Суд удовлетворил все иски, и принятые решения уже вступили в законную силу. При этом конкретные суммы взысканных долгов в открытых материалах дела не раскрываются.
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