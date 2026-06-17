В Германии замок российских миллионеров могут превратить в дом престарелых
Исторический замок‑отель Вольфсбруннен, расположенный в коммуне Майнхард (федеральная земля Гессен), выставили на продажу. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты издания выяснили, что при изучении объявления на профильном ресурсе, помимо использования в качестве гостиницы, объект можно переоборудовать под элитный дом престарелых, частную клинику пластической хирургии, медицинский курорт или штаб‑квартиру компании. Комплекс включает сам замок и обширный парк площадью свыше 84 000 кв. м. На территории также расположены ресторан, бар, винный погреб, библиотека, велнес‑центр и собственная вертолётная площадка. В риелторском досье объект позиционируется как премиум‑класс.
По данным газеты Bild, замок принадлежит российским предпринимателям Ирине Клочковой и Андрею Трубицину, которые приобрели его в 2009 году. Издание связывает решение о продаже с судебными разбирательствами в России: в отношении владельцев рассматривают иск на 14 млрд рублей.
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