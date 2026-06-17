«Хочется что-то молодежное»: Буланова заявила о желании записать совместный трек с рэпером

17 июня 2026, 00:52

Буланова заявила о желании записать совместный трек с рэпером

Татьяна Буланова (Фото: vk.com / @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова призналась, что считает себя «скуфом» и захотела создать что-то молодежное. Об этом она рассказала в беседе с «КП-Петербург».





Артистка удивилась интересу молодого поколения к своему творчеству. Однако звезда рада такому вниманию и готова дальше радовать публику всех возрастов своими выступлениями.



Буланова также рассказала о своих музыкальных предпочтениях. Она отдаёт дань уважения музыке 2000‑х и особенно любит клубные треки той эпохи. При этом исполнительница выразила готовность к экспериментам и не прочь записать совместный трек с рэпером или диджеем.



«Хочется что‑то прямо молодёжное», — подчеркнула Буланова.