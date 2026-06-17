«Хочется что-то молодежное»: Буланова заявила о желании записать совместный трек с рэпером
Буланова заявила о желании записать совместный трек с рэпером
Певица Татьяна Буланова призналась, что считает себя «скуфом» и захотела создать что-то молодежное. Об этом она рассказала в беседе с «КП-Петербург».
Артистка удивилась интересу молодого поколения к своему творчеству. Однако звезда рада такому вниманию и готова дальше радовать публику всех возрастов своими выступлениями.
Буланова также рассказала о своих музыкальных предпочтениях. Она отдаёт дань уважения музыке 2000‑х и особенно любит клубные треки той эпохи. При этом исполнительница выразила готовность к экспериментам и не прочь записать совместный трек с рэпером или диджеем.
«Хочется что‑то прямо молодёжное», — подчеркнула Буланова.Ранее Буланова заступилась за Ваню Дмитриенко, которого подверг критике Юрий Лоза. Музыкант усомнился в том, что молодой артист способен собрать полный стадион «Лужники».