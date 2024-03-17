Певица Любовь Успенская получила российское гражданство

Фото:РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Любовь Успенская получила гражданство Российской Федерации, пишет ТАСС.
Артистка сообщила, что в ближайшее время она выпустит новый альбом, в который войдет песня со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В беседе с информационным агентством певица рассказала, что получение гражданства РФ было ее мечтой, которая наконец исполнилась.
Прежде американский актёр Кевин Джонсон, который получил гражданство РФ, призвал российских спортсменов довериться президенту Владимиру Путину. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Тарасова ответила российским фигуристам, которые хотят сменить спортивное гражданство
Семья лидера банды, нападавшей на белгородцев, получила российское гражданство незаконно
Украинский певец Бардаш получил российское гражданство
В беседе с информационным агентством певица рассказала, что получение гражданства РФ было ее мечтой, которая наконец исполнилась.
Читайте также:
Тарасова ответила российским фигуристам, которые хотят сменить спортивное гражданство
Семья лидера банды, нападавшей на белгородцев, получила российское гражданство незаконно
Украинский певец Бардаш получил российское гражданство
Анастасия Хохлова