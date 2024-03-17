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Певица Любовь Успенская получила российское гражданство

17 марта 2024, 12:46
Фото:РИА Новости / Кирилл Каллиников

Фото:РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певица Любовь Успенская получила гражданство Российской Федерации, пишет ТАСС.
Артистка сообщила, что в ближайшее время она выпустит новый альбом, в который войдет песня со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В беседе с информационным агентством певица рассказала, что получение гражданства РФ было ее мечтой, которая наконец исполнилась.


Прежде американский актёр Кевин Джонсон, который получил гражданство РФ, призвал российских спортсменов довериться президенту Владимиру Путину. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Захарова ответила на предложение Макрона о прекращении огня на Украине
Представитель МИД Захарова: Франции следует прекратить поставки вооружений Киеву
17 марта 2024, 12:44

Фото: Пресс-служба МИД России

Представитель МИД Мария Захарова отметила, что Франции стоит прекратить поставки вооружений Киеву в ответ на готовящийся призыв французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на Украине во время Олимпиады.
Она также указала, что Макрону в этом случае также следовало бы обратить внимание на стороны ближневосточного конфликта.

Президент Франции ранее высказывался о готовности предложить прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже и готовности вести переговоры с российским лидером о деэскалации конфликта на Украине.

Олимпиада запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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#переговоры
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Разведчик назвал следующий шаг США по Украине
Экс-разведчик Риттер: США ищут варианты выхода из украинского конфликта
17 марта 2024, 12:39

Фото: iStock/ValleraTo

Бывший разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х (бывший Twitter), заявил, что отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о попытках правительства США выйти из конфликта на Украине.
Если администрация Байдена избавилась от Нуланд, это говорит о её стремлении найти способ завершения конфликта, уверен он.

Несмотря на финансирование киевского режима, США не смогли запугать Россию, и продолжающаяся финансовая поддержка приведет к еще большему разрушению на Украине, отметил Риттер.

Поэтому он призвал конгресс не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов.

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#удар
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Илон Маск назвал последствия отказа Украины от переговоров с Россией
Маск: Украина потеряет больше людей и территорий, если не начнет переговоры
17 марта 2024, 11:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на переговоры с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети написал американский предприниматель Илон Маск.
Он также отметил, что чем дольше на Украине нет мира, тем хуже для украинцев, так как страна теряет не только территории, но и мужчин.

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины. Больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — заявил владелец компании Tesla.
Он также добавил, что ВСУ умирают на линии фронта впустую из-за приказов командиров.

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Шойгу поручил установить на Черноморском флоте допсредства поражения БПЛА
Шойгу поручил установить на ЧФ дополнительные средства поражения беспилотников
17 марта 2024, 10:50

Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте (ЧФ) дополнительные средства для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В заявлении Минобороны РФ отмечается, что глава военного ведомства выдал указание об установке дополнительных огневых средств, включая крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы, предназначенные для поражения БПЛА противника.

Это распоряжение было дано Шойгу во время его рабочей поездки в войска Южного военного округа, где он посетил командный пункт ЧФ, при сопровождении адмирала Александра Моисеева.

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Большинство атак на систему онлайн-голосования Москвы поступило из США и Британии
17 марта 2024, 10:37

Фото: iStock/bizoo_n

Большинство атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приходят из США и Великобритании.
Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, передает РИА Новости.

Он отметил, что такие атаки зафиксированы штабом, в том числе с использованием ботнет сетей, доступных для приобретения в любой стране.

Ковалев также выразил уверенность в надежности московской системы ДЭГ и отметил успешность предыдущих тестов этой системы.

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#ДЭГ
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В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России
17 марта 2024, 10:27

Фото: iStock/Kittikorn

Голосование на выборах президента России стартовало в Бангкоке и на острове Пхукет в Таиланде, передает РИА Новости.
В Бангкоке избиратели выражают свой выбор в здании посольства Российской Федерации, а на Пхукете — в генеральном консульстве РФ.

Количество голосующих постепенно увеличивается как на Пхукете, так и в Бангкоке. Голосование продлится до 20:00 местного времени.

В Паттайе продление времени голосования до 22:00 мск оказалось необходимым из-за большого числа желающих принять участие в выборах.

В первые два дня голосования на острове Самуи, в Паттайе и Пхукете приняли участие более 4 тысяч человек.

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В Чехии рассказали, кто из союзников России поставляет снаряды для ВСУ
WSJ: в Чехии заявили о поставках снарядов ВСУ от союзников России
17 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/vadimrysev

Некоторые страны из числа союзников России поставляют снаряды для ВСУ. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные неназванных чешских чиновников.
«Чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ), но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзники России», — заявили авторы статьи.
При этом журналисты отметили, что речь не идет о странах Африки, так как известно, что представители стран ответили отказом на предложения о финансировании ВСУ со стороны США.

Прежде сообщалось, что применение ВСУ немецких ракет Taurus станет объявлением войны, заявили в Германии.

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Кинологи рассказали, нужно ли обращать внимание на собственные габариты при выборе собаки
Кинолог Голубев рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе питомца
17 марта 2024, 09:40

Фото: istock / IRYNA KAZLOVA

Будущие собаководы при выборе питомца чаще всего ориентируются на внешность питомца и на его размеры. Однако кинологи уверены, что нужно учитывать и свои собственные габариты.
О том, на что еще нужно обращать внимание при выборе собаки, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Конечно, нельзя сказать, что ваши габариты и размеры будущей собаки не имеют никакого значения, но и отказываться от крупного питомца только из-за этого не стоит. Дело в том, что справиться с невоспитанной некрупной собакой, порой, не может даже высокий и крепкий мужчина. Если, например, упитанный корги резко дернет поводок на улице, ощутимо будет любому хозяину, вне зависимости от роста и веса. Важно воспитывать собаку, чтобы с ней было удобно. И будь у вас хоть тибетский мастиф или алабай, добиваться комфортной жизни с ним нужно через воспитание, а не надежду на свои физические возможности», – рассказал Голубев.


Важны ли собственные габариты при выборе собаки


Специалисты советуют при выборе собаки обращать внимание не только на ее внешность и размер. Важно учитывать ее предназначение, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению и сопоставлять это со своими возможностями и желаниями.

Можно воспитать крупного алабая еще щенком таким образом, чтобы с ним было комфортно гулять даже небольшой девушке. Конечно, нельзя предсказать всех ситуаций, когда, например, питомец испугался и рывком дернул хозяина за поводок или слишком чем-то заинтересовался. Но первостепенное значение имеет подход к воспитанию и дрессировке.

Справиться с собакой – это не только удержать ее на поводке. Здесь речь идет о том, чтобы уметь грамотно выстроить отношения, чтобы питомец ориентировался на хозяина, выполнял его команды и просьбы, был хорошо социализирован, умел вести себя в обществе. И здесь размер собаки не имеет значения, любой питомец, вне зависимости от габаритов и породы, должен быть воспитан хозяином, отметил Голубев.


Что нужно учитывать при выборе собаки


Чаще всего при выборе первой собаки, владельцы отдают предпочтение питомцам средних размеров, которые легко поддаются дрессировке и отличаются дружелюбностью и несложностью ухода.

Будущему собаководу важно учитывать следующие факторы: изначальное предназначение породы, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению. Кроме того, кинологи рекомендуют трезво оценивать свои возможности: сколько времени человек сможет выделять на уход и воспитание собаки, позволяют ли жилищные условия держать крупного питомца дома.

Если собаковод готов взять крупную охотничью или служебную собаку с сильными рабочими качествами, регулярно с ней заниматься, трезво оценивая свои силы и всю ответственность, которую он возьмёт на себя перед животным и окружающими людьми, то смело можно заводить такого питомца, о котором мечтали.

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#кинологи
#воспитание
#уход
#питомцы
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В Московской области открыты 57 временных участков по выборам президента
17 марта 2024, 09:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В 27 городских округах Подмосковья в местах временного пребывания избирателей на выборах президента России открыли 57 временных участков. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«На выборах для удобства избирателей открыто 57 участков в аэропортах, больницах, СИЗО и воинских частях. Что касается аэропортов, то в дни голосования временные избирательные участки работают в аэропорту Шереметьево (терминал Б) и в аэропорту Жуковский. В основном это сделано для того, чтобы в голосовании смогли принять участие сотрудники этих организаций, которых около 1 тыс. человек», – пояснил Берёзкин.
Как уточнили в Избирательной комиссии Московской области, 39 временных участков работают в медучреждениях, 11 – в СИЗО, три – в воинских частях, два – в аэропортах и ещё два – на предприятиях. Лишь на одном таком участке, расположенным в аэропорту Шереметьево, на сегодня уже проголосовали более 370 избирателей.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.

В Подмосковье открыто избирательных 3 985 участков. О намерении отдать голос онлайн ранее заявили 780,6 тыс. человек.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#илья берёзкин
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