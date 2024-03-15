Mash: Певица МакSим заявила о приостановке своей концертной деятельности

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Как стало известно Mash, гонорар МакSим вместо прежних 4,5 млн рублей теперь составляет 3 млн. Из условий, чтобы пригласить певицу выступать допустимы только частные мероприятия, небольшие корпоративы, на которых не требуется живого исполнения — ведь состояние пока не позволяет.
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