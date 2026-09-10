Певица Саша после неудачи в США живёт с матерью на подмосковной даче

10 сентября 2026, 10:31

Певица Саша (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Исполнительница хита «Не получилось, не срослось» Александра Антонова, известная публике как певица Саша, после закрытия музыкального проекта и продажи дома в Лос-Анджелесе живёт вместе с матерью на даче в Подмосковье. Основной доход артистке, по информации источника, приносит аренда квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.