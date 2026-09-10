Певица Саша после неудачи в США живёт с матерью на подмосковной даче
Исполнительница хита «Не получилось, не срослось» Александра Антонова, известная публике как певица Саша, после закрытия музыкального проекта и продажи дома в Лос-Анджелесе живёт вместе с матерью на даче в Подмосковье. Основной доход артистке, по информации источника, приносит аренда квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В период работы в США Антонова приобрела жильё на Голливудских холмах за 1,345 млн долларов. Позднее певица продала недвижимость, а её музыкальная компания прекратила работу.
Антонова отправилась строить карьеру в Америке в 2010 году. За восемь лет ей не удалось повторить российский успех, после чего артистка вернулась в Россию. Внимание к певице привлёк клип на композицию «Hollywood Hills», где показали целующихся президентов. Роскомнадзор ограничил доступ к ролику, а в прокуратуру поступило заявление в отношении исполнительницы.
Александра Антонова родилась в российской столице. Родители, работники гражданской авиации, вскоре после появления наследницы променяли Москву на Сыктывкар. В главном городе Республики Коми и выросла будущая певица.
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