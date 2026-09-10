«Я этого не вижу»: Юрий Лоза «опроверг» заявление ученых о вращении Земли вокруг Солнца

10 сентября 2026, 06:19

Певец Юрий Лоза усомнился во вращении Земли вокруг Солнца

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов)

Певец Юрий Лоза выразил сомнения в общепринятом представлении о движении Земли вокруг Солнца. Своё мнение он озвучил в беседе с Пятым каналом.





В интервью артист признался, что не разделяет точку зрения учёных. Как утверждает автор хита «Песенка проститутки», он не видит признаков вращения нашей планеты вокруг звезды.



«Я не верю в то, что наша Земля летит с огромной скоростью куда‑то и вокруг Солнца крутится. Я этого не вижу. Не просто потому, что я такой подслеповатый», — заявил Лоза.