«Я этого не вижу»: Юрий Лоза «опроверг» заявление ученых о вращении Земли вокруг Солнца
Певец Юрий Лоза усомнился во вращении Земли вокруг Солнца
Певец Юрий Лоза выразил сомнения в общепринятом представлении о движении Земли вокруг Солнца. Своё мнение он озвучил в беседе с Пятым каналом.
В интервью артист признался, что не разделяет точку зрения учёных. Как утверждает автор хита «Песенка проститутки», он не видит признаков вращения нашей планеты вокруг звезды.
«Я не верю в то, что наша Земля летит с огромной скоростью куда‑то и вокруг Солнца крутится. Я этого не вижу. Не просто потому, что я такой подслеповатый», — заявил Лоза.В подтверждение своей позиции музыкант сослался на собственные наблюдения за движением облаков. Если Земля движется с большой скоростью, то почему они, никак не связанные с планетой, перемещаются сопоставимо с ней, а порой даже опережают её, задался вопросом певец. По мнению Лозы, это противоречит идее стремительного движения Земли.