Гвинет Пэлтроу рассказала, как безумная шутка про половой орган превратилась в хит
Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет скандальной свечи с запахом полового органа
Гвинет Пэлтроу наконец рассказала, откуда появилась идея одного из самых обсуждаемых продуктов её бренда Goop — свечи с провокационным названием и запахом вагины. Оказывается, изначально актриса вовсе не планировала превращать шутку в коммерческий продукт.
В подкасте Benny Blanco Friends Keep Secrets Пэлтроу призналась, что у неё довольно специфическое чувство юмора. Во время работы с парфюмером она однажды пошутила, что один из ароматов пахнет как её вагина. Однако специалист воспринял слова актрисы совершенно серьёзно — так и появилась идея знаменитой свечи.
«У меня очень телесное чувство юмора, и никто не знает эту сторону меня. Я сказала: "Ну, этот аромат пахнет как моя вагина". Как шутку», — вспомнила Пэлтроу.Неожиданный продукт оказался настолько успешным, что его обсуждали далеко за пределами аудитории Goop. Но спустя три года свечу всё же решили убрать из продажи. По словам Пэлтроу, шумиха вокруг неё стала перетягивать внимание с основной деятельности бренда.
«Это стало настолько обсуждаемой темой, что мы решили прекратить продажу, потому что это отвлекало от основной миссии бренда», — пояснила Пэлтроу.При этом провокационная свеча была далеко не единственным неоднозначным продуктом Goop. В 2017 году компания продавала нефритовые яйца, которым приписывали различные полезные свойства, в том числе влияние на гормональный баланс. После судебного разбирательства продукт сняли с продажи, а позже он вновь появился уже с другим позиционированием — как аксессуар для упражнений Кегеля.
Goop Пэлтроу основала в 2008 году, и за годы существования бренд не раз оказывался в центре скандалов из-за необычных и порой весьма дорогих товаров. Похоже, эпатаж для компании давно стал частью фирменного стиля.