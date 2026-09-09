Гвинет Пэлтроу рассказала, как безумная шутка про половой орган превратилась в хит

09 сентября 2026, 19:30

Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет скандальной свечи с запахом полового органа

Гвинет Пэлтроу (Фото: Instagram* / @gwynethaltrow)

Гвинет Пэлтроу наконец рассказала, откуда появилась идея одного из самых обсуждаемых продуктов её бренда Goop — свечи с провокационным названием и запахом вагины. Оказывается, изначально актриса вовсе не планировала превращать шутку в коммерческий продукт.





В подкасте Benny Blanco Friends Keep Secrets Пэлтроу призналась, что у неё довольно специфическое чувство юмора. Во время работы с парфюмером она однажды пошутила, что один из ароматов пахнет как её вагина. Однако специалист воспринял слова актрисы совершенно серьёзно — так и появилась идея знаменитой свечи.





«У меня очень телесное чувство юмора, и никто не знает эту сторону меня. Я сказала: "Ну, этот аромат пахнет как моя вагина". Как шутку», — вспомнила Пэлтроу.

«Это стало настолько обсуждаемой темой, что мы решили прекратить продажу, потому что это отвлекало от основной миссии бренда», — пояснила Пэлтроу.