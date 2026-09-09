«Ел»: Мария Аронова раскрыла удивительную деталь о Безрукове на съёмках «Бригады»

09 сентября 2026, 19:54

Мария Аронова рассказала, каким Сергей Безруков был на съёмках «Бригады»

Мария Аронова (Фото: кадр из фильма «Филатов»)

Мария Аронова вспомнила съёмки легендарного сериала «Бригада» и рассказала о поведении Сергея Безрукова на площадке. По словам актрисы, она ожидала увидеть человека, который уже успел почувствовать себя большой звездой, однако артист её приятно удивил своей простотой.





Съёмки проходили в 2001 году, и к тому моменту Безруков уже имел статус известного актёра и звание заслуженного артиста. При этом его партнёры по «Бригаде» — Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Павел Майков — тогда были молодыми артистами и студентами, которые только начинали свой путь в профессии.



Аронова призналась, что поначалу ей даже казалось, будто Безруков может страдать звёздной болезнью. Но на деле актёр быстро стал частью команды и не пытался подчёркивать разницу в статусе между собой и молодыми коллегами.





«Приезжает парень, совершенно не отличающийся от этих троих. Вместе с ними ест, говорит, работает. Серёжа полностью снял эту разницу между собой и ребятами, которые тогда, до "Бригады", были вообще никем. С Серёжей работать — одно удовольствие», — рассказала Аронова.