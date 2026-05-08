Определился соперник «Спартака» в Суперфинале Кубка России
Ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона‑2025/2026 между «Краснодаром» и московским «Динамо» завершился победой южан. Об этом пишет «Чемпионат».
Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена», а главным арбитром выступил Артем Чистяков из Азова. Основное время матча завершилось без забитых мячей. Судьба путевки в Суперфинал решилась в серии пенальти, где победу одержали хозяева поля со счетом 6:5. Ключевую роль сыграл вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, отразивший удары динамовцев Константина Тюкавина и Хуана Касереса.
Первый финальный матч между этими командами состоялся 8 апреля и также завершился безголевой ничьей. По итогам двух встреч «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где его соперником станет московский «Спартак». Красно‑белые ранее обыграли ЦСКА в финале Пути регионов со счетом 1:0.
