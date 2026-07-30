Певица Жасмин помогает с жильем семьям из Дагестана, пострадавшим от наводнения

30 июля 2026, 09:32

Певица Жасмин оплатила постройку домов семьям братьев Латифовых из Дагестана

Певица Жасмин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Российская певица Жасмин и ее муж, молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, оплатили строительство новых домов для семей в Дагестане. Команда RT организовала работы на месте и помогала их координировать.





Братья Назидин и Гушум Латифовы проживают со своими семьями в поселке Мамедкала. В их случае из-за наводнения жилье потеряли 16 человек. Их дома разрушились из-за разлива реки — уровень воды поднялся на 2,5 метра. По словам одного из братьев, до помощи артистки они не знали, как восстанавливать жилье, и жили «в подвешенном состоянии».

«У нас появилась надежда на новую жизнь», — цитирует его телеканал.