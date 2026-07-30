Певица Жасмин помогает с жильем семьям из Дагестана, пострадавшим от наводнения
Певица Жасмин оплатила постройку домов семьям братьев Латифовых из Дагестана
Российская певица Жасмин и ее муж, молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, оплатили строительство новых домов для семей в Дагестане. Команда RT организовала работы на месте и помогала их координировать.
Братья Назидин и Гушум Латифовы проживают со своими семьями в поселке Мамедкала. В их случае из-за наводнения жилье потеряли 16 человек. Их дома разрушились из-за разлива реки — уровень воды поднялся на 2,5 метра. По словам одного из братьев, до помощи артистки они не знали, как восстанавливать жилье, и жили «в подвешенном состоянии».
«У нас появилась надежда на новую жизнь», — цитирует его телеканал.Новые дома возводят рядом друг с другом, как предполагает заранее согласованный проект. Высота фундамента новостроек рассчитана так, чтобы они устояли в случае новых паводков. Теперь Назидин со своими сыновьями будет жить в двухэтажном доме, а Гушум — в одноэтажном. Всего Жасмин и Илан Шор направят на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане полмиллиона рублей.