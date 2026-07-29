Экс-супруга Дмитрия Диброва призналась, что готова попробовать себя в актерской профессии

29 июля 2026, 23:26

Полина Диброва заявила о желании сниматься в кино

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва заявила, что хотела бы попробовать свои силы в киноиндустрии. Блогер призналась, что открыта к новым творческим предложениям и не исключает, что однажды появится на большом экране. Об этом сообщает «Пятый канал».





По словам Полины, ей было бы интересно не только сняться в фильме, но и принять участие в проекте, посвященном истории ее семьи.





«Я бы попробовала! Если бы мне это подошло, то я бы с радостью это сделала», — ответила Диброва на вопрос о готовности стать актрисой или создать кинокартину о своей жизни.

«Когда пытаются задевать меня, я могу терпеть долго. Но когда дело касается моих детей и детей Романа, я никогда не промолчу. Я, как мать, всегда буду заступаться за своих детей», — отмечала Полина.