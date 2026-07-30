Выяснилась сумасшедшая сумма, которую заработает Дима Билан за концерт в Москве

30 июля 2026, 00:32

РИА Новости: Билан может заработать 115 млн рублей за концерт в «Динамо» в Москве

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Заслуженный артист России Дима Билан может получить около 115 миллионов рублей выручки от предстоящего сольного концерта в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.





Выступление певца, которое планируется провести 31 июля, пройдет на стадионе «Динамо». В концертном варианте он вмещает около 21 тысячи зрителей. Стоимость билетов на мероприятие начинается от 4,5 тысячи рублей за дальние точки. Основная масса мест на трибунах продаётся по цене от 5 до 7,5 тысячи.



