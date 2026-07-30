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Выяснилась сумасшедшая сумма, которую заработает Дима Билан за концерт в Москве

РИА Новости: Билан может заработать 115 млн рублей за концерт в «Динамо» в Москве
Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Заслуженный артист России Дима Билан может получить около 115 миллионов рублей выручки от предстоящего сольного концерта в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.



Выступление певца, которое планируется провести 31 июля, пройдет на стадионе «Динамо». В концертном варианте он вмещает около 21 тысячи зрителей. Стоимость билетов на мероприятие начинается от 4,5 тысячи рублей за дальние точки. Основная масса мест на трибунах продаётся по цене от 5 до 7,5 тысячи.

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При этом самые дорогие сектора, которые расположены ближе всего к артисту, обойдутся посетителям примерно в 12 тысяч рублей, а билеты в фан-зоны стоят 6,5 тысячи рублей. Примечательно, что VIP-ложи и категория Meet & Greet в продаже отсутствуют.

К настоящему моменту реализовано уже около 95% всех билетов. В случае полностью заполненного стадиона общая выручка от продажи мест должна составить примерно 115 миллионов рублей — без учёта организационных расходов.

Ранее этим летом Билан поделился своим мнением о растущем влиянии блогеров в музыкальной индустрии и признался, что положительно относится к тому, что всё больше инфлюенсеров пробуют себя в роли артистов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Мария Моисеева

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