RT и Жасмин помогли женщине, оставшейся без дома в Дагестане после потопа

15 апреля 2026, 14:10

Фото: iStock/bee32

RT совместно с певицей Жасмин помогли женщине с двумя детьми и пожилой матерью, которая лишилась дома в Дагестане после потопа.





Мадина рассказала, что мужчин в семье нет. Она работает бухгалтером, а ее мать в поле. Доход на семью не превышает 40 тысяч рублей в месяц. Когда пришла вода, женщины побежали помогать соседям закидывать канавы глиной. Однако мимо проезжающий мужчина скомандовал быстро уходить, поскольку идет двухметровая волна. Так, за считанные часы стихия смела все то, что было нажито на протяжении всей жизни.



RT рассказал певице Жасмин о ситуации, в которую попала семья. Тогда артистка купила им одежду и стиральную машину, а также планирует оплатить временное съёмное жильё.





«Спасибо большое, Жасмин. Спасибо за поддержку. Если бы не люди, которые неравнодушны, мы бы, наверно, вообще не справились бы», — поблагодарила Мадина.