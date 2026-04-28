Певица Жасмин встретилась в Дагестане с пострадавшими от наводнения
Певица Жасмин встретилась в Махачкале с несколькими семьями, которые потеряли жилье и имущество после сильнейшего наводнения в регионе. Людям окажут помощь с жильем.
Ранее стало известно, что певица вместе с мужем потратят 250 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводков. Они покупают бытовую технику, ремонт домов, а также аренду временного жилья. В первую очередь помощь окажут пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям.
«Это настолько катастрофически все выглядит. Люди оказались без стен, без крыши, без своего дома. Встать на место этих людей и представить, что они пережили и переживают, просто невозможно. Они очень сильные люди, я преклоняюсь перед ними, что они это выдерживают, достойно проходят такую катастрофу», — приводит RT слова Жасмин.
Напомним, Жасмин родилась в Дагестане. Там артистку встретили как родную. Учитель русского языка, оставшаяся без дома, не смогла сдержать слез, когда благодарила певицу за оказанную помощь.
Жасмин также встретилась с Рукият Патаховой, от дома которой осталась лишь кухня, и Мадиной Абасовой. Жилье этой женщины также не подлежит восстановлению после ЧС.