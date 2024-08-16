Певице Глюкозе разблокировали банковские счета

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюк'oZa, разблокированы. Об этом информирует РИА Новости.
В конце июля Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам певицы из-за долга в размере 262,817 тысячи рублей. Отметим, что заморозка счетов артистки произошла через несколько дней после концерта в Красноярске, который прошёл 20 июля.
Певица Глюкоза зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности её ИП – художественное творчество. В настоящее время сведения о заблокированных счетах предпринимателя в базе отсутствуют.
Ранее она владела компанией «Система-А», которая занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Однако она прекратила свою деятельность в январе 2023 года.
До этого певица Глюк’oZa едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, она не попадала в ноты и трогала себя за интимные места. Сама артистка объяснила причины своего скандального поведения приемом психотропных препаратов.
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Певица Глюкоза зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности её ИП – художественное творчество. В настоящее время сведения о заблокированных счетах предпринимателя в базе отсутствуют.
Ранее она владела компанией «Система-А», которая занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Однако она прекратила свою деятельность в январе 2023 года.
До этого певица Глюк’oZa едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, она не попадала в ноты и трогала себя за интимные места. Сама артистка объяснила причины своего скандального поведения приемом психотропных препаратов.
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Дарья Осипова