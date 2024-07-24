ФНС заблокировала счета Глюкозы

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Федеральная налоговая служба заблокировала операции по банковским счетам Глюк'oZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи рублей. Об этом свидетельствует информация системы «БИР-Аналитик».
На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрирован индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности —«Деятельность в области художественного творчества». По данным системы, решение о блокировке принято 22 июля.
Отметим, что заморозка счетов артистки произошла через несколько дней после концерта Глюкозы в Красноярске, который прошёл 20 июля. Издание Mash со ссылкой на очевидцев писало, что певица чуть не сорвала выступление. Глюкоза не попадала в ноты и трогала себя за интимные места. 21 июля продюсер Максим Фадеев заявил, что этим поступком исполнительница перешла все границы, из-за чего он планирует через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.
Сама артистка объяснила причины своего скандального поведения приемом психотропных препаратов.
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Отметим, что заморозка счетов артистки произошла через несколько дней после концерта Глюкозы в Красноярске, который прошёл 20 июля. Издание Mash со ссылкой на очевидцев писало, что певица чуть не сорвала выступление. Глюкоза не попадала в ноты и трогала себя за интимные места. 21 июля продюсер Максим Фадеев заявил, что этим поступком исполнительница перешла все границы, из-за чего он планирует через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.
Сама артистка объяснила причины своего скандального поведения приемом психотропных препаратов.
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Алина Юрчак