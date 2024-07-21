«Трогала себя внизу»: Глюк’oZa вела себя неадекватно на концерте в Красноярске

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Глюк’oZa (Наталья Ионова) едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, она не попадала в ноты и довольно странно вела себя на сцене.
То, что певица пела «мимо нот», никого особенно не удивило — такое часто случается при живом исполнении, без фонограммы, и не только с Глюк’oZой. Однако она даже не пыталась это как-то исправить, продолжая игнорировать мелодию, словно её не было особого дела до того, какое впечатление производит её «пение». Кроме того, артистка трогала себя за низ живота и совершала другие непонятные действия, произведя на зрителей очень странное впечатление.
Ранее сообщалось, что у продюсера Максима Фадеева есть вопросы к Ионовой, в частности из-за её заявления о необходимости открыть в школах курительные комнаты для учеников. Продюсер также осудил участие Глюк’oZы в «голой» вечеринке, которую организовала блогер Настя Ивлеева в декабре прошлого года.
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Александр Бойцов