Певицу Линду отпустили из столичного отделения МВД после допроса
Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) отпустили из отделения московской полиции около 23:00 под обязательство явки после более чем 10‑часового допроса. Об этом сообщает SHOT.
В рамках расследования правоохранители организовали очную ставку с участием адвокатов и саунд‑продюсера Михаила Кувшинова. Как утверждает источник издания, Кувшинова оставили в отделении и, предположительно, в ближайшее время его могут поместить в изолятор временного содержания.
Конфликт связан с разбирательством вокруг авторских прав на хиты певицы, записанные в сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым. История началась еще в 1998 году, когда он передал права на композиции компании‑лейблу «Кристальная музыка», созданному отцом Линды.
С 2009 по 2012 год проходили судебные разбирательства, в которых Фадеев участвовал в статусе третьего лица и тогда не выдвигал каких‑либо претензий. Позднее продюсер заявил, что подписи на документах о передаче прав были подделаны Кувшиновым. В настоящее время по этому делу ведется разбирательство.
Читайте также: