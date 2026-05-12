Популярная российская певица оказалась на допросе
Российскую певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) задержали в Москве. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Предполагается, что Линда вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой подделала документы и переписала на себя права на свои песни, которые до этого принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.
Помимо задержания певицы, правоохранители провели обыск в офисе компании, владельцем которой является гендиректор издательства «Джем» Андрей Черкасов.
Как отмечает «Пятый канал» со ссылкой на источник, вместе с Гейман на допросе присутствовал ее директор Михаил Кувшинов.
Известно, что ранее Черкасова отправили из СИЗО под домашний арест по делу о мошенничестве. В конце 2024 года певец Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к председателям СК и Верховного суда с просьбой о содействии в судебных спорах за права на песни группы «Руки Вверх!».
Жуков назвал «произволом и самоуправством» заявления Черкасова, касающиеся прав на песни коллектива. Последний подкреплял свои слова документом, подписанным бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году.
