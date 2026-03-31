«Я отказалась от контракта»: Линда рассказала о сложных отношениях с Фадеевым
Линда откровенно рассказала в интервью Ксении Собчак о многолетнем конфликте с продюсером Максимом Фадеевым, с которым работала на старте своей карьеры.
По словам артистки, в период сотрудничества она ощущала сильное давление и в какой-то момент даже начала чувствовать себя виноватой.
Певица объяснила, что Фадеев, по её словам, ссылался на серьёзные проблемы со здоровьем и финансовые трудности, из-за чего она отказалась от возможности перейти на зарубежный лейбл. Линда призналась, что в той ситуации пошла на уступки и даже извинялась, хотя сейчас оценивает происходящее иначе.
Также артистка вспомнила болезненный эпизод с фейковой новостью о её передозировке, когда в СМИ распространяли её фото в траурной рамке как часть продвижения. Этот случай до сих пор остаётся для неё неприятным воспоминанием.
Несмотря на прошлые разногласия, Линда не требует извинений от продюсера. Она подчеркнула, что готова к открытому и спокойному диалогу и не исключает, что хотела бы просто поговорить с Фадеевым, если тот выйдет на связь.
