Певицу MONA обвинили в пиаре на скандальной «тюрьме для собак»
Российскую певицу MONA (настоящее имя – Дарья Кустовская) обвинили в попытке заработать популярность на инциденте вокруг зоогостиницы DogTown, ставшей известной как «тюрьма для собак». Об этом сообщает Telegram-канал Super.
После того как в Сети появились разоблачения жестокого обращения с животными в подмосковном Чехове, где находится DogTown, ряд пользователей обвинили звёзд, в том числе MONA, в том, что они используют трагедию для собственного пиара и продвижения своих проектов.
В ответ на критику Кустовская отметила, что одна из обвинительниц заявила о негативном отношении к ней и добавила, что у певицы животные находятся на передержках.
«Она прошлась по всем блогерам и медийным людям, которые помогали и спасали животных в тот день», — прокомментировала MONA.Информация о жестоком обращении в DogTown появилась 5 сентября. Среди пострадавших питомцев оказались собаки блогера Эльдара Джарахова и самой MONA.
Скандал вызвал широкий резонанс в обществе и спровоцировал дискуссии о правах животных и ответственности владельцев питомников.