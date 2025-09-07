Стало известно, что на самом деле творилось в элитном приюте DogTown

07 сентября 2025, 14:05

СК ищет хозяев собак по уголовному делу о пытках в подмосковном приюте

Фото: Istock/fotocelia

Следственный комитет России разыскивает владельцев животных, которые пострадали в подмосковном приюте DogTown.





Об этом «RT» заявил Юрий, хозяин одной из собак, находившейся в этом приюте. Мужчина сообщил, что ему удалось вернуть деньги, которые он заплатил за передержку. При этом другим хозяевам владелица приюта Карина, по его словам, с отрешённым видом отказалась возвращать средства.

«Сказала, что денег больше нет, никаких обещаний по поводу возврата денежных средств никто не давал», — пояснил потерпевший.