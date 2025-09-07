Стало известно, что на самом деле творилось в элитном приюте DogTown
СК ищет хозяев собак по уголовному делу о пытках в подмосковном приюте
Следственный комитет России разыскивает владельцев животных, которые пострадали в подмосковном приюте DogTown.
Об этом «RT» заявил Юрий, хозяин одной из собак, находившейся в этом приюте. Мужчина сообщил, что ему удалось вернуть деньги, которые он заплатил за передержку. При этом другим хозяевам владелица приюта Карина, по его словам, с отрешённым видом отказалась возвращать средства.
«Сказала, что денег больше нет, никаких обещаний по поводу возврата денежных средств никто не давал», — пояснил потерпевший.Юрий отметил, что владелица приюта сейчас объясняет все претензии «происками конкурентов». Она утверждает, что хозяева якобы сами просили применять к животным электрошок. Сейчас хозяева лечат собак и помогают им снова научиться доверять людям. СК уже завёл уголовное дело по этому факту.