Скандальная тюрьма для собак в Подмосковье закрыта
В Подмосковье прекратила работу скандальная зоогостиница DogTown, получившая в сети прозвище «тюрьма для собак», пишут Telegram‑каналы.
По сообщениям, владельцы рассчитывали на «уход и воспитание под ключ», но на деле животных морили голодом, содержали в грязных тесных клетках и наказывали ударом тока за непослушание. Многие питомцы, по словам очевидцев, возвращались к хозяевам истощёнными и со шрамами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Хозяйка заведения объявила о закрытии и принесла извинения.
Ранее одна из бывших сотрудниц рассказала подробности методов дрессировки: собак, которые часто лаяли, избивали, а поведение «корректировали» с помощью электронных ошейников.
