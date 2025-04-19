Певца Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Эдуард Шарлот (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Певца Эдуарда Шарлота, ранее осуждённого за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключили из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация представлена на сайте Росфинмониторинга.
Решение об исключении из реестра было принято после пересмотра дела исполнителя.
Напомним, что Шарлот публиковал провокационные ролики в соцсетях, где сжёг российский паспорт, разорвал и растоптал георгиевскую ленту в форме буквы Z, в обнажённом виде исполнил пародийную песню на мотив «Дня Победы» и прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и христианский крест.
После этого певца приговорили к 5,5 годам колонии-поселения по уголовному делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Также Шарлоту было запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение четырёх лет.
Читайте также:
Певец Шарлот извинился за провокационные видеоролики
РПЦ вступилась за певца Шарлота, сжегшего российский паспорт
Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за радио
Напомним, что Шарлот публиковал провокационные ролики в соцсетях, где сжёг российский паспорт, разорвал и растоптал георгиевскую ленту в форме буквы Z, в обнажённом виде исполнил пародийную песню на мотив «Дня Победы» и прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и христианский крест.
После этого певца приговорили к 5,5 годам колонии-поселения по уголовному делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Также Шарлоту было запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение четырёх лет.
Читайте также:
Певец Шарлот извинился за провокационные видеоролики
РПЦ вступилась за певца Шарлота, сжегшего российский паспорт
Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за радио
Анастасия Чинкова