Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Певца Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Певца Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Эдуард Шарлот (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Эдуард Шарлот (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певца Эдуарда Шарлота, ранее осуждённого за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключили из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация представлена на сайте Росфинмониторинга.
Решение об исключении из реестра было принято после пересмотра дела исполнителя.

Напомним, что Шарлот публиковал провокационные ролики в соцсетях, где сжёг российский паспорт, разорвал и растоптал георгиевскую ленту в форме буквы Z, в обнажённом виде исполнил пародийную песню на мотив «Дня Победы» и прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и христианский крест.

После этого певца приговорили к 5,5 годам колонии-поселения по уголовному делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Также Шарлоту было запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение четырёх лет.

Читайте также:

Певец Шарлот извинился за провокационные видеоролики

РПЦ вступилась за певца Шарлота, сжегшего российский паспорт

Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за радио
#певец
#паспорт
#сизо
#терроризм
#экстремизм
#колония
#преступление
Волонтёры «Лизы Алерт» назвали категорию чаще всего пропадающих в России людей
«Лиза Алерт»: Чаще всего в России без вести пропадают мужчины от 25 до 45 лет
19 апреля 2025, 12:24

Фото: istockphoto/blinow61

В России чаще всего без вести пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. При этом пик безвозвратных исчезновений приходится на пресловутый «критический возраст» — 40 лет.
Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. По его словам, после того, как волонтёры движения начали собирать детальную статистику по пропавшим людям, они были изрядно удивлены.

«Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых. Однако оказалось, что из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и самая частая группа людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины от 25 до 45 лет. Пик исчезновений приходится на 40-летний возраст», — рассказал командир поисковиков.

Он также отметил, что одной из причин, по которой мужчины не возвращаются домой, являются «молодеющие» инсульты и инфаркты. Председатель отряда привёл частый пример, когда человека, почувствовавшего себя плохо на работе, отправляют домой вместо того, чтобы вызвать ему врача.

«А для того, чтобы родные снова могли увидеть дома мужа или отца, ему достаточно было бы просто вовремя получить элементарную медицинскую помощь», — заключил Сергеев.

Читайте также:

Россиянин пропал без вести во время всхода на вулкан на Филиппинах

В комплекс мер поддержки волонтёров Подмосковья вошла организация их обучения

СК расследует уголовное дело о пропавших 20 лет назад в Сибири детях
#лиза алерт
#помощь
#жизнь
#возраст
#мужчины
#волонтеры
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Прими и живи»: Маргарита Симоньян со слезами рассказала о лежащем в коме муже Тигране Кеосаяне
Маргарита Симоньян с болью и надеждой рассказала о лежащем в коме муже
19 апреля 2025, 11:29

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

В январе нынешнего года журналистка Маргарита Симоньян огорошила общественность известием о том, что её муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Вот уже несколько месяцев она живёт только надеждой на то, что её супруг сумеет выкарабкаться и поправится.
О своих переживаниях, о том, как страдает мама Тиграна, которая два года назад уже потеряла старшего сына, а теперь молится за старшего, телеведущая и медиа менеджер рассказала ведущему программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Борису Корчевникову. Причём однажды она расплакалась прямо во время эфира.

«Я была самой счастливой женщиной на земле. Ничего, кроме „красавица моя“, я никогда не слышала от своего мужа. Мы не расставались вообще, — сквозь слезы говорит Маргарита. — Я несколько раз лежала на сохранении с детьми, и он лежал со мной в роддоме. Когда все это случилось, я не была рядом с ним в кои-то веки».

Она сообщила, что когда Тиграну было 43, врачи давали ему три года жизни — не больше. Сейчас режиссёру и телеведущему 59, но отметит ли он 60-летий юбилей — неизвестно.

«Люди всегда задают себе вопрос: „Почему именно со мной?“ А с кем? Теперь вот так: прими и живи», — заключила журналистка.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян живут вместе уже более десяти лет, но официально зарегистрировать отношения решились только в 2022 году. Супруги воспитывают троих детей — дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта.

Читайте также:

«Прямо в сердце Ваши слова»: переживающая за мужа в коме Симоньян поблагодарила за поддержку

«Меня поддерживают как никогда»: переживающая за находящегося в коме мужа Симоньян сделала заявление

«Поговори с ним»: Врачи считают, что голоса близких могут помочь Тиграну Кеосаяну
#россия
#врачи
#медиа
#юбилей
#супруги
#отношения
#мама
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кравцов: в России появится единое расписание уроков в школах
19 апреля 2025, 03:12

Фото: iStock/Zhang Shu

В России введут единое расписание уроков в школах. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — делится Кравцов с РИА Новости.

Таким образом власти хотят организовать четкое понимание нагруженности у учителей, а еще какое именно число уроков для школьников провел педагог.

К тому же с 1 сентября этого года в стране появится единое планирование школьных предметов. Под это попадает план о нормировании проведения контрольных и проверочных работ, которые должны составлять 10% от общего количества уроков.

Читайте также:

В Госдуме поддержали инициативы о расширении условий семейной ипотеки

В России призвали увеличить маткапитал для семей участников СВО

Российским пенсионерам могут скоро начать платить 13-ю пенсию
#педагог
#1 сентября
#работа
#план
#школа
#уроки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Против ФБК и Марии Певчик подан очередной иск в суд
19 апреля 2025, 02:22

Фото: iStock/Michał Chodyra

В отношении ФБК* и Марии Певчих* был подан очередной иск в суд. Об этом сообщает ТАСС.
Как оказалось, иск был подан со стороны российского фонда прямых инвестиций. Подробности начавшегося разбирательства не разглашаются. На данный момент известно, что причиной иска являются экономические споры, которые возникли из-за гражданских правоотношений. Дата подачи иска зафиксирована 17 апреля.

Ранее стало известно, что сотрудника «ФБК»* Леонида Волкова*** будут заочно судить по 18 эпизодам дискредитации армии РФ. К тому же в отношении политика имеются и другие уголовные статьи.

Читайте также:

Слуцкий: Деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова проверят после его слов о России

Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном» из-за санкций против Куклачёва

«Абсолютная ложь»: Тренер Розанов опроверг заявления фигуристки Жилиной о домогательствах

ФБК* признан экстремистской организацией на территории РФ

Мария Певчих** признана иноагентом

Леонид Волков*** признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов
#политика
#рф
#суд
#финансы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Михаила Боярского госпитализировали после падения на спектакле в Петербурге
18 апреля 2025, 21:22

михаил Боярский (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актера Михаила Боярского госпитализировали после падения на спектакле в Санкт-Петербурге, сообщил Телеграм-канал 112.
14 апреля на выступлении Народный артист России оступился и упал с высоты порядка трех метров на спину. В итоге падения актер серьезно травмировался. Отмечалось, что Боярский получил переломы грудных позвонков и ушибы.

Сын актера, Сергей, обратил внимание, что Боярский в порядке.

«С папой все нормально, он жив-здоров, ничего существенного, критичного. Упал, травмы определенные получил, сейчас находится под наблюдением врачей», — поделился с 78.ru Сергей.

Вместе с тем театр им. Ленсовета, в котором играет Боярский, объявил, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет в необычном формате.

«Михаил Сергеевич Боярский (герцог Эскал) не будет принимать в нем участие, прозвучит только записанный голос артиста», — говорилось в сообщении театра в Телеграм-канале.

Представители театра тоже отметили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений. Они также уточнили, что медики рекомендовали Михаилу какое-то время отдохнуть и восстановить силы.

Читайте также:

Спектакль в театре Маяковского отменили из-за ухудшения состояния Немоляевой

Певица Саша Project после слухов о коме рассказала, что с ней произошло на самом деле

Фанаты рэпера Скриптонита обеспокоены его внешним видом – фото
#госпитализация
#театр
#здоровье
#актёр
#спектакль
#травмы
#медики
#артист
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате