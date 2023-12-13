Певцов выразил соболезнования в связи со смертью писателя Константинова

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Актёр Дмитрий Певцов, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Бандитский Петербург», автором которого являлся писатель Андрей Константинов, выразил соболезнования в связи с его смертью.
Певцов отметил, что Константинов был весьма талантливым человеком.
Андрей Константинов скончался рано утром 13 декабря 2023 года у себя в квартире. Известно, что в последний год писатель тяжело и неизлечимо болел. Ему было 60 лет.
Читайте также:
В Петербурге скончался известный писатель и журналист Андрей Константинов
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
Публицист Мария Розанова умерла на 94-м году жизни
«Мы с Андреем не сильно общались, никогда не дружили домами. Конечно, царствие небесное. Жалко талантливого человека. Он стал автором романа, который превратился в фильм и стал бестселлером. Жаль, что такие талантливые люди нас покидают. Очень жалко», — поделился в беседе с Газета.ру Певцов.
Читайте также:
В Петербурге скончался известный писатель и журналист Андрей Константинов
Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
Публицист Мария Розанова умерла на 94-м году жизни
Мелисса Тимофеева