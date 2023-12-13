Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский

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Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Гронский родился 31 декабря 1952 года. Он был известным российским журналистом, руководителем культурных учреждений. На должность генерального директора Российской национальной библиотеки Гронский был назначен в 2021 году.
Причины смерти в настоящее время неизвестны. Предполагается, что Гронский мог скончаться по естественным причинам.
Ранее сообщалось о смерти литературного критика Андрея Немзера, который ушел из жизни в 66 лет.
Он автором тысячи публикаций как в отечественной, так и в зарубежной прессе. Коллеги покойного выразили соболезнования его родным и близким.
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Причины смерти в настоящее время неизвестны. Предполагается, что Гронский мог скончаться по естественным причинам.
Он автором тысячи публикаций как в отечественной, так и в зарубежной прессе. Коллеги покойного выразили соболезнования его родным и близким.
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Анастасия Крестьянова