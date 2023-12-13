Публицист Мария Розанова умерла на 94-м году жизни

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Вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова скончалась в возрасте 93 лет, передает РБК.
Причины смерти публициста в настоящее время не названы. О времени и месте прощания с Розановой информации нет.
Литератор была супругой известного писателя Андрея Синявского. У пары есть совместный сын, который родился во Франции и пошел по стопам знаменитого отца.
При жизни Розанова работала экскурсоводом, преподавала во ВГИКе и Абрамцевском художественном училище.
Прежде сообщалось о смерти генерального директора Российской национальной библиотеки. Владимир Гронский скончался в 70 лет. Причины его смерти в настоящее время не названы. По предварительным данным, Гронский мог уйти из жизни по естественным причинам.
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Литератор была супругой известного писателя Андрея Синявского. У пары есть совместный сын, который родился во Франции и пошел по стопам знаменитого отца.
Прежде сообщалось о смерти генерального директора Российской национальной библиотеки. Владимир Гронский скончался в 70 лет. Причины его смерти в настоящее время не названы. По предварительным данным, Гронский мог уйти из жизни по естественным причинам.
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