ПФКИ продолжает принимать заявки на основной грантовый конкурс 2026 года

14 ноября 2025, 12:32

С 15 октября по 2 декабря 2025 года Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на второй основной конкурс грантов 2026 года, сообщает пресс-служба организации. Программа нацелена на поддержку проектов в областях культуры, искусства и креативных индустрий.