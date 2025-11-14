ПФКИ продолжает принимать заявки на основной грантовый конкурс 2026 года
С 15 октября по 2 декабря 2025 года Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на второй основной конкурс грантов 2026 года, сообщает пресс-служба организации. Программа нацелена на поддержку проектов в областях культуры, искусства и креативных индустрий.
Фонд, созданный указом Президента РФ от 17 мая 2021 года № 287, обеспечивает комплексную поддержку инициатив коммерческих и некоммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей.
Поддерживаются проекты, связанные с продвижением традиционных российских ценностей, сохранением культурного и исторического наследия, расширением доступа граждан к культурным ресурсам, развитием творческих способностей и укреплением общественного единства через гуманитарные инициативы. Все гранты предоставляются на конкурсной основе.
Организация проводит конкурсы дважды в год, предоставляя гранты на реализацию проектов по 12 тематическим направлениям. Полные правила участия и требования к заявкам опубликованы на официальном сайте фонда.
